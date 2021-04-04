Suudi Arabistan, Kızıldeniz'de Husilere ait patlayıcı yüklü tekneyi imha etti
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Suudi Arabistan, Kızıldeniz'de Husilere ait patlayıcı yüklü tekneyi imha etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Suudi Arabistan, Kızıldeniz'de Husilere ait patlayıcı yüklü tekneyi imha etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Kızıldeniz'de İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü teknenin imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Kızıldeniz'de İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü teknenin imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin patlayıcı yüklü tekneyle gerçekleştirmeye hazırlandığı bir saldırıyı engellediklerini açıkladı. Açıklamada, Kızıldeniz'in güney kesimindeki Salif bölgesinde Husilere ait patlayıcı yüklü teknenin imha edildiği kaydedildi. Suudi medyasında yer alan haberlerde, koalisyonun, İran destekli Husilerin "deniz taşımacılığı hatlarını ve küresel ticareti tehdit etmeye devam ettiği" ifadeleri yer aldı.

Koalisyon, söz konusu saldırı girişiminin Husi milislerinin denizcilik hatları ve küresel ticarete yönelik devam eden tehditleri çerçevesinde planlandığını söyledi. Aralık 2018'de Birleşmiş Milletler himayesinde imzalanan anlaşmaya atıfta bulunan Koalisyon, "Husi milisleri, düşmanca saldırılar başlatmak için Stockholm Anlaşması'nı şemsiye olarak kullanıyor" açıklamasında bulundu. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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