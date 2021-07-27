Suudi Arabistan, "kırmızı listede" olan ülkeleri ziyaret edenlere 3 yıl seyahat yasağı getirilecek
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Suudi Arabistan, "kırmızı listede" olan ülkeleri ziyaret edenlere 3 yıl seyahat yasağı getirilecek

Suudi Arabistan, 'kırmızı listede' olan ülkeleri ziyaret edenlere 3 yıl seyahat yasağı getirilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suudi Arabistan basını, korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle "kırmızı listede" yer alan ülkeleri ziyaret eden vatandaşlara 3 yıl seyahat yasağı getirileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan basını, korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle "kırmızı listede" yer alan ülkeleri ziyaret eden vatandaşlara 3 yıl seyahat yasağı getirileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan basınında yer alan ve İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırılan haberde, korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle "kırmızı listede" yer alan ülkeleri ziyaret eden vatandaşlara 3 yıl seyahat yasağı getirileceği aktarıldı. Bazı Suudi Arabistan vatandaşlarının seyahat kısıtlamalarını ihlal ettiğini belirten yetkili, "Geri döndüklerinde ağır cezalara tabi olacak ve üç yıl boyunca seyahatten men edilecek" ifadelerini kullandı. Yetkili, doğrudan veya başka bir ülke üzerinden, listede yer alan ülkelere ve pandeminin henüz kontrol altına alınamadığı diğer ülkelere seyahat yasağının devam ettiğini doğruladı.

Öte yandan Suudi Arabistan, Afganistan, Arjantin, Brezilya, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Endonezya, Lübnan, Pakistan, Güney Afrika, Türkiye, Vietnam ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere bir dizi ülkeye seyahat veya transit geçişi yasakladı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Suudi Arabistan, "kırmızı listede" olan ülkeleri ziyaret edenlere 3 yıl seyahat yasağı getirilecek - Haberler
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