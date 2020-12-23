Suudi Arabistan: KİK üyelerinin birliğini koruma konusunda ilerliyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Suudi Arabistan: KİK üyelerinin birliğini koruma konusunda ilerliyoruz

23.12.2020 01:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 01:46
Suudi Arabistan: KİK üyelerinin birliğini koruma konusunda ilerliyoruz

Suudi Arabistan, sahip olduğu bölgesel ve uluslararası ağırlığıyla Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyelerinin birliğini koruma ve güçlendirme konusunda ilerlediğini belirtti.

Suudi Arabistan, sahip olduğu bölgesel ve uluslararası ağırlığıyla Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyelerinin birliğini koruma ve güçlendirme konusunda ilerlediğini belirtti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan ancak kaynağı belirtilmeyen açıklamada, Riyad yönetiminin, Körfez ülkeleri arasında birliğin sağlanmasını istediği, kardeşlik ve din bağı ile ortak gelecek temelinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceği ifade edildi.

"Suudi Arabistan, sahip olduğu bölgesel ve uluslararası ağırlığıyla KİK üyelerinin birliğini koruma ve güçlendirme konusunda ilerlemektedir." denilen açıklamada, bu birliğin korunmasındaki temel amacın, Körfez güvenliğinin korunması ve gelebilecek tehlikelere karşı onun aşılmaz bir set haline getirilmesi olduğu kaydedildi.

Kuveyt 17 Aralık'ta, KİK zirvesinin, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde 5 Ocak'ta düzenleneceğini duyurmuştu.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açarken Kuveyt krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmelerin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevket Çoruh Gülben Ergen Seren Serengil Birkan Sokullu
Spor Can Bartu Vitor Hugo Fatih Terim Ersun Yanal Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Adana Göztepe İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan: KİK üyelerinin birliğini koruma konusunda ilerliyoruz | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 01:47:24. #1.14#
title