Suudi Arabistan "kefillik sistemi"ni kaldırmaya hazırlanıyor
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Suudi Arabistan "kefillik sistemi"ni kaldırmaya hazırlanıyor

28.10.2020 00:09 | Son Güncelleme: 28.10.2020 00:12
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın ülkedeki ekonomik faaliyetleri güçlendirmek amacıyla yabancılara uygulanan "kefillik sistemi"ni kaldırmaya hazırlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın ülkedeki ekonomik faaliyetleri güçlendirmek amacıyla yabancılara uygulanan "kefillik sistemi"ni kaldırmaya hazırlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan merkezli ekonomi gazetesi Maaal'in haberine göre, Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı ülkedeki yabancı işçiler ile işveren arasındaki şartların iyileştirilmesine dair bir girişim başlatmaya hazırlanıyor.

Haberde, önümüzdeki yılın ilk yarısından itibaren başlatılacağı ve 10 milyondan fazla yabancı işçiyi etkileyeceği tahmin edilen girişimin, ülkedeki kefillik sisteminin resmen kaldırılması anlamına geldiği ifade edildi.

İçeriğinin gelecek hafta duyurulması beklenen girişimin yabancı işçilere sağlayacağı kolaylıklar bağlamında, Suudi Arabistan'da yabancı işgücü piyasasını güçlendirmek ve ülkenin yabancılar nezdindeki çekim gücünü arttırmayı amaçladığı kaydedildi.

Suudi Arabistan makamlarından henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ülkede uygulanan kefillik sisteminde, yabancı bir işçinin çalışabilmesi için belli bir ücret karşılığında kendisine kefalet verecek Suudi Arabistan vatandaşı birini bulması esasına dayanıyor. Kefili olmayan biri çalışma ruhsatı alamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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