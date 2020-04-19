Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor
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Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Güncel

Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 97'ye yükseldi.

19.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:46
Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 97'ye yükseldi. Katar'da vaka sayısı 5 bin 448, Bahreyn'de ise 1873 oldu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle can kayıplarının 97'ye yükseldiğini belirtti.

Ülkede 1088 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 9 bin 362'ye çıktığı kaydedilirken, hastalığı yenenlerin sayısının 1398'e ulaştığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı da ülkede 440 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 5 bin 448'e çıktığını belirtti.

Açıklamada, hastalığı yenenlerin sayısının 518'e ulaştığı aktarıldı.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı en son 8 olarak açıklanmıştı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı ülkede 100 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 1873'e çıktığını belirtti.

Açıklamada, hastalığı yenenlerin sayısının 759'a ulaştığı aktarıldı.

Ülkede son olarak Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 olduğu duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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