Suudi Arabistan, Katar ile arasındaki sınır kapısını açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Suudi Arabistan, Katar ile arasındaki sınır kapısını açtı

09.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:24
Suudi Arabistan, Katar ile arasındaki sınır kapısını açtı

Suudi Arabistan, Körfez krizini sonlandıran anlaşmanın uygulanması çerçevesinde Katar ile arasındaki Selva Sınır Kapısı'nı açtı.

Suudi Arabistan, Körfez krizini sonlandıran anlaşmanın uygulanması çerçevesinde Katar ile arasındaki Selva Sınır Kapısı'nı açtı.

Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye kanalı, Twitter hesabından, Selva Sınır Kapısı'nın açılmasıyla Katarlıların Suudi Arabistan'a girmeye başladığını gösteren görüntülere yer verdi.

Sınır kapısından kendi arabasıyla Suudi Arabistan'a giriş yapan Katarlılardan biri, "Biz ikinci ülkemize geliyoruz. Sizin mutlu olduğunuzu görmek bizi daha fazla sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Katarlı, sınır kapısındaki uygulamaların çok iyi olduğunu ve görevlilerin kendilerini çiçeklerle karşıladığını söyledi.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç verdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Fikri Sağlar İlker Başbuğ Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Metin Oktay Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Kaza Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan, Katar ile arasındaki sınır kapısını açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 14:33:30. #1.15#
title