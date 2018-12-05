Suudi Arabistan Katar Emiri'ni Körfez Zirvesine Davet Etti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani'yi 9 Aralık'ta düzenlenecek Körfez Arap Zirvesi'ne resmen davet ettiği açıklandı.

Katar Haber Ajansı'na göre Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek zirve için Katar Emiri'ne resmi davetiye gönderildi.

Ancak Katar Emiri'nin daveti kabul edip etmediği henüz açıklanmadı.

Davet; Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Katar'a Haziran 2017'den beri uygulanan yaptırımların ardından geldi.

Yaptırım kararı alan Suudi Arabistan ve müttefikleri, Katar'ı "terörizme destek vermekle" suçlarken Katar bu iddiaları reddediyor.

Geçen yıl Kuveyt'te düzenlenen Körfez Arap Zirvesi'ne devlet başkanları yerine başbakanlar ve bakanlar katılmıştı.

Bu yıl ülkelerin hangi siyasi düzeyde zirveye katılımının olacağı henüz kesin değil.

Bazı uzmanlar ise Katar'a giden davetiyenin diplomatik krizi çözmeyeceği görüşünde.



OPEC adımı Suudi Arabistan aleyhine yorumlandı

Katar, en son olarak Ocak ayında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeliğinden ayrılacağını açıklamıştı.

Bu hareketi de kartelin lideri olarak görülen Suudi Arabistan'a bir yanıt niteliğinde olduğu yorumlarına neden olmuştu.

Katar Enerji Bakanı Saad Şerida el Kaabi düzenlediği basın toplantısında, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimine odaklanmak amacıyla OPEC üyeliğinden ayrılmak istediklerini söyledi.

Analistler, Katar'ın bu kararını "psikolojik etkiler yaratması muhtemel sembolik bir adım" olarak görüyor ve arkasında yatan esas nedenin LNG üretimi değil, Suudi Arabistan ile yaşanan diplomatik kriz olduğuna dikkat çekiyor.

Reuters haber ajansına konuşan Katar Üniversitesi Körfez Çalışmaları Merkezi Mahjoob Zweiri davete atıfta bulunarak, "Bu zirvenin herhangi bir değişiklik getireceğini düşünmüyorum" yorumunda bulundu.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ile süregiden anlaşmazlığın büyük bir mesele olmadığını dile getiriyor.

Katar Dışişleri Bakanı ise geçen ay yaptığı açıklamada aralarında bir sorun görmediklerini belirtmişti.