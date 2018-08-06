Suudi Arabistan Kanada Büyükelçisini Sınır Dışı Etti

Suudi Arabistan, içişlerine karıştığı gerekçesiyle Kadana ile tüm yeni ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla, diplomatik ilişkilerini dondurduğunu açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın tutukladığı aktivistlerin "acilen serbest bırakılması" gerektiğini bildirmesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkiler kopma noktasına geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada ülkedeki Kanada Büyükelçisini sınır dışı ettiğini ve Kanada'daki büyükelçisini geri çektiğini duyurdu. Kanada Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan eden Suudi Arabistan yönetimi, büyükelçinin 24 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Suudi Arabistan Mahkemesi Samar Badawi ve Nassima el-Sadah tutuklanmış, Kanada Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, tutuklamalardan "derin endişe" duyduklarını belirterek, "Suudi Arabistan yetkililerinin, bütün barışçı insan hakları aktivistlerinin acilen serbest bırakılmasını umuyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. - RİYAD