Suudi Arabistan Kadınları Askere Alıyor

Suudi Arabistan ilk defa kadınların orduda görev yapması için başvuru sürecini başlattı.

Askerlik yapmak isteyen kadınlar Riyad, Mekke, El Kasım ve Medine illerinde perşembe gününe kadar başvuruda bulunabilecek.

Ancak orduda görev yapacak kadınlar muharebelere katılmayacak.

Başvuracakların Suudi vatandaşı, 25-35 yaşları arasında ve lise diplomasına sahip olmaları gerekiyor.

Kadınların erkek vasileriyle birlikte (erkek kardeş, eş ya da babaları) görev yerindeki ilde yaşıyor olmaları isteniyor.

Kadınları askere alma kararı Suudi Arabistan'ın kadın haklarına yönelik reformlarından biri.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman kadınların araba sürmesine geçen yıl Haziran'da, futbol maçlarını izlemelerine de geçen ay izin vermişti.

Ancak insan hakları grupları Suudi Arabistan'ın ayrımcı erkek vasi sisteminin hala yerinde durduğuna dikkat çekiyor.

Vasilik sistemine göre yetiştin kadınların seyahat etmek, evlenmek, çalışmak, sağlık hizmetlerinden faydalanmak ve hapishaneden çıkmak için vasilerinden izin alması gerekiyor.