Suudi Arabistan, kabul edilen Hacı adaylarını bugün açıklayacak
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Suudi Arabistan, kabul edilen Hacı adaylarını bugün açıklayacak

Suudi Arabistan, kabul edilen Hacı adaylarını bugün açıklayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl için hac ziyareti kabul edilen adayların isimlerini bugün açıklayacak.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl için hac ziyareti kabul edilen adayların isimlerini bugün açıklayacak.

Suudi Arabistan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl yalnızca Suudi Arabistan vatandaşları ve Suudi Arabistan'da ikamet eden yabancılara izin verileceğini açıklamıştı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı alınacak kişi sayısı 60 bin olarak sınırlandırırken, başvuruları kabul edilen kişilerin isimlerinin bugün açıklanacağını duyurdu. Bakanlık, başvuranların yapıldığı internet sitesinin Çarşamba günü saat 22.00'de kapatıldığını da duyurdu. Bu yıl Hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin kronik hastalığının bulunmaması, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olması gerektiği açıklanmıştı.

ÜLKEDE SON 24 SAAT İÇERİSİNDE BİN 255 YENİ VAKA

Suudi Arabistan'da son 24 saat içerisinde bin 255 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde toplam vaka sayısı 479 bin 390'a çıktı. Korona virüsten kaynaklanan can kabı ise 7 bin 730 oldu. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'na göre, yeni vakaların 340'ı Mekke'de, 282'isi ülkenin Doğu Bölgesi'nde, 203'u Riyad'da ve 6'si Jouf'ta tespit edildi. Ülke genelinde 21.3 milyon korona virüs PCR testi yapılırken toplam korona virüsten iyileşen vaka sayısı ise 460 bin 338 olarak açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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