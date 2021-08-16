Suudi Arabistan, Kabil'deki diplomatlarını Afganistan'dan tahliye etti
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Suudi Arabistan, Kabil'deki diplomatlarını Afganistan'dan tahliye etti

Suudi Arabistan, Kabil'deki diplomatlarını Afganistan'dan tahliye etti
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından büyükelçilik çalışanlarını ve diplomatlarını ülkeden çıkardı.

Suudi Arabistan, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından büyükelçilik çalışanlarını ve diplomatlarını ülkeden çıkardı.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Taliban militanlarının Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmelerinin ardından tüm Büyükelçilik personeli ülkeye getirildi.

Kabil'den gelen diplomat ve elçilik çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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