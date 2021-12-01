Suudi Arabistan, Kabil Büyükelçiliğindeki konsolosluk bölümünü açtı - Haberler
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Suudi Arabistan, Kabil Büyükelçiliğindeki konsolosluk bölümünü açtı

AA / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan, Kabil Büyükelçiliğindeki konsolosluk bölümünü açtı

Suudi Arabistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan büyükelçilik binasındaki konsolosluk bölümünü açtığını duyurdu.

Suudi Arabistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan büyükelçilik binasındaki konsolosluk bölümünü açtığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklaması, ülkenin resmi ajansı SPA'da yayımlandı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliğindeki konsolosluk bölümü salı günü itibarıyla açıldı." ifadesine yer verildi.

Söz konusu kararın "Suudi Arabistan hükümetinin Afgan halkına tüm konsolosluk hizmetlerini sağlama isteğinden kaynaklandığı" kaydedildi.

Suudi Arabistan, 29 Kasım'da Afganistan'daki insani durumu ele almak üzere İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Riyad, olağanüstü toplantı için Pakistan'ın da önerdiği 17 Aralık 2021'in uygun olabileceğine işaret etmişti.

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AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri

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