Suudi Arabistan İstihbarat Servisinde Değişikliğe Gidiyor

Suudi Arabistan, ulusal güvenlik politikası ve insan hakları hukuku ile uyumlu olmasını sağlamak amacıyla istihbarat servisinde değişikliğe gideceğini duyurdu. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin oluşturduğu uluslararası kriz sonrası yapılması planlanan bu değişiklik dikkat çekti.

Suudi Arabistan, istihbarat operasyonlarının gözetimini artırmak amacıyla yeni hükümet organları oluşturulacağını söyledi. Kararın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ortaya çıkardığı istihbarat zafiyeti ve meydana gelen uluslararası kriz sonrası alınması dikkat çekti.

Yetkililer, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un yeni istihbarat teşkilatının, Kaşıkçı cinayeti konusunda küresel eleştiriye maruz kalan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın gözetiminde yapılandırılmasını emrettiğini belirtti. Açıklamalarda, Veliaht Prens liderliğindeki bir komitenin, istihbarat operasyonlarının ulusal güvenlik politikası, uluslararası insan hakları hukuku ve "onaylanmış prosedürler" ile uyumlu olmasını sağlayacak olan 3 ana bölümden oluşan bir yapılandırma yapacağı bildirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan yetkililer, Kaşıkçı cinayetine ise değinmedi.

ABD Senatosu geçtiğimiz hafta Riyad'ın Yemen'deki askeri harekatına ABD askeri desteğini sonlandırmak için oy vermiş, öte yandan Veliaht Prens'i Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu tutmuştu. Bu haftanın başlarında ise Suudi Arabistan, ABD Senatosu'nun kararlarını "açık müdahale" olarak nitelendirerek, hareketin Washington ile olan stratejik ilişkilerine yansıyabileceğini belirtmişti. - RİYAD

Kaynak: İHA