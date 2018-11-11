Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Yemen Eylemi

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Zeynebiye Hareketi Gençlik Platformu üyeleri Suudi Arabistan'ın Yemen politikasını protesto etti.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Zeynebiye Hareketi Gençlik Platformu üyeleri Suudi Arabistan'ın Yemen'e uyguladığı politikayı protesto etti. Ellerinde pankartlarla konsolosluk önünden toplanan üyeler, "Katil Suud Yemen'den defol, Müslüman uyuma Yemen'e sahip çık, Türkiye uyuma Yemen'e sahip çık" gibi sloganlar attı.

Grup adına bildiriyi okuyan Zeynebiye Hareketi Gençlik Platformu Sözcüsü Mehdi Atam, "Yemen ölüyor, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 2015 yılından bu yana Yemen'i bombalamaya devam ediyor. Sebebi ise Suud Rejimin belirlediği yönetimi Yemen halkının kabul etmemesidir. Suudi rejimi bu nedenlerle cezalandırıyor. Hastaneleri, okulları, okul servislerini barajları cenaze meclislerini vuruyor. Ülkenin altyapısını tamamen yok ediyor. Sivilleri hedef alıyor. Ülkenin nüfüsu 28 milyon, yaklaşık 22 milyon Yemenli yardıma muhtaç durumda. Ülkeye yapılan yardımlar yine Suud rejimi tarafından engelleniyor. Halk yaprak yiyerek beslenmeye çalışıyor. Son rakamlara göre abluka ve saldırılar devam ederse 40 bin çocuk kısa süre sonra hayatını kaybedebilir. 1.8 milyon çocuk yetersiz beslenmeden dolayı sağlığını kaybetmiş durumda. Dünya bu yaşananlara karşı sessizliğini koruyor" diye konuştu.

Basın bildirisinin okunmasının ardından grup bir süre daha slogan attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı. - İSTANBUL