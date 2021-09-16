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Suudi Arabistan işsizlikle mücadele ve iş gücünü çeşitlendirme amacıyla okullarda yenilenmeye gidiyor

AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan işsizlikle mücadele ve iş gücünü çeşitlendirme amacıyla okullarda yenilenmeye gidiyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, işsizlikle mücadele etmek ve iş gücünü çeşitlendirmek için "İnsan Kapasitesi Geliştirme Programı" başlattıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, işsizlikle mücadele etmek ve iş gücünü çeşitlendirmek için "İnsan Kapasitesi Geliştirme Programı" başlattıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Muhammed bin Selman, "Krallığın 2030 Vizyonu" çerçevesinde hayata geçirilen programın, "yerel ve küresel olarak ulusal insan yeteneklerinin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan ulusal bir strateji" olduğunu belirtti.

Program kapsamında vatandaşların iş bulmasını kolaylaştırmak ve hoşgörüsüzlükle mücadele etmek için Krallığın eğitim sistemini elden geçirmeyi planladıklarını aktaran Bin Selman, eğitimin ılımlı nesiller yetiştirme amaçlı programlanacağını ifade etti.

Veliaht Prens, okullardaki bu yenilenmenin, erken çocukluktan yetişkin öğrenme dönemine kadar tüm eğitim seviyelerini kapsayacağına işaret etti.

Bin Selman, petrole bağımlı ülke ekonomisini çeşitlendirmeye yönelik "Vizyon 2030" stratejisinin bir parçası olan programın, bu kapsamdaki 16 stratejik hedefe ulaşma yolunda 89 girişimi içerdiğini sözlerine ekledi.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Suudi Arabistan işsizlikle mücadele ve iş gücünü çeşitlendirme amacıyla okullarda yenilenmeye gidiyor - Haberler
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