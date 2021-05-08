Suudi Arabistan İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik uygulamalarını reddettiğini açıkladı
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Suudi Arabistan İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik uygulamalarını reddettiğini açıkladı

Suudi Arabistan İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik uygulamalarını reddettiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılması planını reddettiğini bildirdi.

Suudi Arabistan, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılması planını reddettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, bölgede güvenlik ve istikrar sağlama amaçlı barış sürecini yeniden başlatma şansını zayıflatabilecek tek taraflı adımlar atılmasını ve uluslararası meşru kararların ihlalini kınadığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılması planı ve uygulamalarından endişe duyulduğu ve bu adımın reddedildiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Filistin halkının yanında durduğu yinelenen açıklamada, Filistin meselesinin adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşması ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik tüm çabaların desteklendiği vurgulandı.

İsrail güçleri dün akşam iftardan kısa süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenlemişti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah Mahallesi'ndeki saldırılarında 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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