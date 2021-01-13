Suudi Arabistan, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı 800 konut inşa etme planını kınadı

Suudi Arabistan, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 800 yeni konut inşa etme kararını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, İsrail'in Batı Şeria'da 800 yeni konutun inşasını onaylama kararını şiddetle kınadığı ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın bu adımı kesinlikle reddettiği kaydedilen açıklamada, bunun uluslararası meşruiyet kararlarının yeni bir ihlali ve barışa yönelik bir tehdit olduğu, iki devletli çözüm çabalarını baltalayacağı aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından 11 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Yahuda ve Samara (Talmudik Batı Şeria) bölgelerinde 800'den fazla yeni konut inşa edileceğini" duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci