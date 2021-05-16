Suudi Arabistan, İsrail'i Filistinlilere yönelik saldırılarını sonlandırmaya çağırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suudi Arabistan, İsrail'i Filistinlilere yönelik saldırılarını sonlandırmaya çağırdı

Suudi Arabistan, İsrail'i Filistinlilere yönelik saldırılarını sonlandırmaya çağırdı
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan, İsrail'in Filistinliler aleyhindeki ihlallerini kınayarak, bölgedeki İsrail şiddetine bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, İsrail'in Filistinliler aleyhindeki ihlallerini kınayarak, bölgedeki İsrail şiddetine bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesinin İsrail'in saldırılarını ele almak üzere gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanları düzeyindeki çevrim içi olağanüstü toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

Bin Ferhan, ülkesinin talebiyle düzenlenen toplantıda, "İsrail, Filistinlilerin haklarını açık bir şekilde ihlal ediyor. Suudi Arabistan, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilerin evlerine el koymasını kınıyor ve Filistinlilerin haklarının ihlalini kesinlikle reddediyor." ifadesini kullandı.

Doğu Kudüs'ün dokunulması kabul edilemez Filistin toprağı olduğunu belirten Bin Ferhan, İsrail'e gerginliğe bir an önce son vermesi çağrısında bulundu.

Bin Ferhan, uluslararası toplumdan, sorumluluklarını üstlenmesini ve İsrail'in ihlallerine son vermek için acilen müdahalede bulunmasını istedi.

Suudi Bakan, Riyad'ın, başkenti Kudüs olan bir devlette Filistinlilerin haklarını garanti altına alan Arap Girişimi'ne uygun barış girişimlerine yönelik çabalara verdiği desteği vurguladı.

İİT, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın talebiyle gerçekleştirilecek toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarındaki özellikle Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların ele alınacağı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Sedat Peker Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suudi Arabistan, İsrail'i Filistinlilere yönelik saldırılarını sonlandırmaya çağırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 14:30:33. #1.15#

title