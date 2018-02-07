Suudi Arabistan, İsrail - Hindistan Hattına Hava Sahasını Açtı

Suudi Arabistan tarihinde ilk defa İsrail hava yollarına Hindistan seferleri için hava sahasını açtı. Yeni rotanın İsrail ile Hindistan arasındaki uçuş suresini 6 saate indireceği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail'e açmasının, son zamanlarda Suudi Arabistan ile iyi ilişkiler geliştiren İsrail için hem ekonomik hem de diplomatik bir başarı olduğu kaydedildi. İsrail'in, Hindistan'ı bu hatta 750 bin dolar yatırım yapmaya ikna ettiği ifade edildi. - RİYAD