Suudi Arabistan, İsrail-BAE uçuşlarına hava sahasını açtığını açıkladı Suudi Arabistan, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılacak uçuşlarda hava sahasının kullanılmasına izin verdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılacak uçuşlarda hava sahasının kullanılmasına izin verdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu'nun, Abu Dabi'nin tüm ülkelerden BAE'ye yapılacak gidiş-dönüş uçuşlar için Suudi Arabistan hava sahasının kullanılması talebini onayladığı belirtildi Haberde, İsrail'in yanı sıra İran ve Katar'a da yer verilmedi. Suudi Arabistan'ın şu ana kadar İran ve Katar'ı boykot listesinde tutuyor. Suudi Arabistan'ın aldığı kararın BAE'nin isteği üzerine' gerçekleştiği ifade edildi.

"FİLİSTİN DAVASINA KARŞI DURUŞUMUZ DEĞİŞMEDİ"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in adını vermeden, "Krallığın Filistin davasına ve Filistin halkına yönelik sağlam duruşu hava sahasının kullanılması kararıyla değişmeyecektir. Krallık, bir hedefe ulaşmaya yönelik tüm çabaları takdir etmektedir" dedi.

BAE-İSRAİL ANLAŞMASI NEDİR?

ABD'nin arabuluculuğu ile yapılan anlaşma kapsamında Orta Doğu'da barışın tesis edileceği ve bölgedeki potansiyelin önünün açılacağı iddia ediliyor. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşmasını Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançer olarak nitelendirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise söz konusu anlaşmanın iki devletli çözümü yok etmeye yönelik bir anlaşma olduğunun altını çizmişti.

İSRAİL'LE ANLAŞMA İMZALAYAN ÜNÇÜNCÜ ÜLKE OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: DHA