Suudi Arabistan İran'ın nükleer tesislerini hızla denetlemek için mekanizmalar kurulması çağrısında bulundu
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Suudi Arabistan İran'ın nükleer tesislerini hızla denetlemek için mekanizmalar kurulması çağrısında bulundu

Suudi Arabistan İran'ın nükleer tesislerini hızla denetlemek için mekanizmalar kurulması çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'ın nükleer tesislerinin hızlı ve ayrıntılı denetimi için mekanizmalar kurulması çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'ın nükleer tesislerinin hızlı ve ayrıntılı denetimi için mekanizmalar kurulması çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirdiği görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, İran'ın tüm nükleer tesislerinin hızlı ve kapsamlı denetimi için gerekli mekanizmaların uygulanmasının önemini vurgulayan Bin Ferhan, "İran'ın bölgenin ve dünyanın güvenlik ve istikrarını bozan uluslararası hukuk ihlalleri ve politikalarının durdurulması gerektiğini" dile getirdi.

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6'ncı oturumunun 20 Haziran'da sona erdiği açıklanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de dün yaptığı açıklamada, Viyana'daki nükleer müzakerelerde tüm konularla ilgili net bir metne ulaştıklarını ve anlaşmanın yakın olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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