Suudi Arabistan'ın yeni enerji bakanı Salman: Uranyum üretmek ve zenginleştirmek istiyoruz

Suudi Arabistan'ın yeni enerji bakanı Salman: Uranyum üretmek ve zenginleştirmek istiyoruz

Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Abu Dabi'de katıldığı bir konferansta, iki nükleer reaktörle başlayacak olan nükleer enerji programı dahilinde bazı deneyler yaptıklarını ve konu üzerinde dikkatle ilerlediklerini belirtti

09.09.2019 15:45
Suudi Arabistan'ın yeni enerji bakanı Salman: Uranyum üretmek ve zenginleştirmek istiyoruz

Suudi Arabistan nükleer enerji programı dahilinde uranyum üretmek ve zenginleştirmek istiyor.


Haftasonunda atanan yeni Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Abu Dabi'de katıldığı bir konferansta, iki nükleer reaktörle başlayacak olan program dahilinde bazı deneyler yaptıklarını ve konu üzerinde dikkatle ilerlediklerini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et