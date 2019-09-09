Suudi Arabistan'ın yeni enerji bakanı Salman: Uranyum üretmek ve zenginleştirmek istiyoruz
Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Abu Dabi'de katıldığı bir konferansta, iki nükleer reaktörle başlayacak olan nükleer enerji programı dahilinde bazı deneyler yaptıklarını ve konu üzerinde dikkatle ilerlediklerini belirtti
Suudi Arabistan nükleer enerji programı dahilinde uranyum üretmek ve zenginleştirmek istiyor.
Haftasonunda atanan yeni Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Abu Dabi'de katıldığı bir konferansta, iki nükleer reaktörle başlayacak olan program dahilinde bazı deneyler yaptıklarını ve konu üzerinde dikkatle ilerlediklerini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle