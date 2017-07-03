Suudi Arabistan'ın Yemen Sınırındaki Çatışmalar

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında, Husilerle girilen çatışmalarda bir Suudi Arabistan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, ülkenin güney sınırında Husilerle girilen çatışmalarda Muhammed Suud Farac el-Belevi isimli askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Husilerle çatışmalarda 29 Haziran'da da bir asker hayatını kaybetmişti. Son kayıpla Suudi Arabistan ordusunun Yemen sınırında 10 Mayıs'tan bu yana verdiği kayıpların sayısı 24'e yükseldi.