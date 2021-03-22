Suudi Arabistan'ın "Yemen'de barış" girişimine hükümetten destek, Husilerden tepki geldi

Suudi Arabistan'ın, Yemen krizinin çözümü için açıkladığı barış girişimi Yemen hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediği değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın, Yemen krizinin çözümü için açıkladığı barış girişimi Yemen hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediği değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın duyurduğu "Yemen'de kapsamlı ateşkesi de içeren bir barış girişimi" açıklamasına Yemenli taraflardan ilk tepkiler geldi.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, girişimin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, böylelikle Husilerin barışı ne derece istediğinin ve savaşın sonlanması çağrısında bulunan uluslararası camianın ne kadar etkin olduğunun sınanacağı kaydedildi.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yemen'in 6 yıldır saldırılara ve ablukaya maruz kaldığına dikkati çekmeyen tavır ya da girişimler ne ciddidir ne de yenidir." ifadelerini kullandı.

Abdusselam, Suudi Arabistan'ın girişimine karşı alacakları tavırla ilgili net bir bilgi vermedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Yemen'deki krize çözüm konusunda başlattıkları girişimin, "Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanının bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içerdiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu