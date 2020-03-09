SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Suudi Arabistan'ın üretim açıklamasıyla petrol yüzde 30'dan çok düştü - Ekonomi
Suudi Arabistan, Opec, Ekonomi

Suudi Arabistan'ın üretim açıklamasıyla petrol yüzde 30'dan çok düştü

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer ürdeticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nda çıkan anlaşmazlık üzerine, Nisan ayında üretimi günde 10 milyon varil artıracağına ilişkin açıklamasının ardından yüzde 30'dan çok düşerek 31.

09.03.2020 08:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:40
Suudi Arabistan'ın üretim açıklamasıyla petrol yüzde 30'dan çok düştü

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer ürdeticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nda çıkan anlaşmazlık üzerine, Nisan ayında üretimi günde 10 milyon varil artıracağına ilişkin açıklamasının ardından yüzde 30'dan çok düşerek 31.92 dolara kadar geriledi.

OPEC+ Grubu'nda, diğer büyük ihracatçı Rusya ile, üretim kısıntısı anlaşması üzerinde uzlaşamamasının ardından, Suudi Arabistan beklenmeyen bir adım atarak, anlaşmazlık nedeniyle üretim artırmayı planladığını açıkladı.Bu gelişmeye bağlı olarak Brent ham petrolünün fiyatı yüzde 31 değer yitirerek 31.92 dolara kadar geriledikten sonra hafif toparlanarak 32.22 dolardan işlem gördü. ABD hafif ham petrolü ise aynı oranda gerileyerek 28.33 dolara indi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Ekonomi
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Ekonomi
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı Ekonomi
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Ekonomi
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
'Mike Tyson gibiydiler' diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı Ekonomi
"Mike Tyson gibiydiler" diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Ekonomi
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Donald Trump Angela Merkel İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Prenses Dilek Yaman Berkay Şahin
Spor Podolski Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan'ın üretim açıklamasıyla petrol yüzde 30'dan çok düştü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 10:19:09. #1.15#