Suudi Arabistan'ın Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili ders müfredatında yaptığı değişiklikler neler?
Suudi Arabistan'da Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili müfredat değişti. Ortaokul tarih kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili değişiklikler neler?
27.08.2019 22:30
Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı ortaokul tarih kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili konularda değişikliğe gitti.
"Güvenilir tarihi kaynaklara dayanılarak" yapıldığı belirtilen değişikliklerde imparatorluğun nasıl yıkıldığı ve ardından Arap ülkelerinin bağımsızlık süreçleri anlatılıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com