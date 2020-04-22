Suudi Arabistan'ın Newcastle United'ı satın alma girişimi tepkiye yol açtı
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Suudi Arabistan'ın Newcastle United'ı satın alma girişimi tepkiye yol açtı

Suudi Arabistan'ın İngiliz Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın alma teklifi, insan hakları grupları ve Katar merkezli spor yayıncısı beIN Sports'un tepkisini çekti.

22.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:20
Suudi Arabistan'ın Newcastle United'ı satın alma girişimi tepkiye yol açtı

Suudi Arabistan'ın İngiliz Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın alma teklifi, insan hakları grupları ve Katar merkezli Haberleri, Spor Haber'>spor yayıncısı beIN Sports'un tepkisini çekti.

Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Direktörü Kate Allen'ın Premier Lig Başkanı Richard Masters'a yazdığı mektupta, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ı satın almasının engellenmesi istendi.

Suudi fonunun neden bir İngiliz kulübü satın almak istediğine ciddi bir şekilde bakılması gerektiği belirtilen mektupta, "Premier Lig, uluslararası hukuka aykırı ve Premier Lig ile küresel futbol değerleriyle çelişen son derece ahlak dışı eylemleri örtbas etmek için Premier Lig futbolunun ihtişamını ve prestijini kullanmak isteyenlerin oyuncağı olma riski ile karşı karşıya." ifadesi yer aldı.

Kaşıkçı cinayeti hatırlatıldı

Mektupta ayrıca "Veliaht Prens (Muhammed bin Selman), kendisinin onayıyla gerçekleştirildiğine inanılan Cemal Kaşıkçı'nın korkunç bir şekilde öldürülmesinin ardından spor etkinliklerini ve kişiliklerini Krallık'ın imajını iyileştirmek için bir araç olarak kullanıyor." ifadesine de yer verildi.

"Tam olarak araştırılmalı"

BeIN CEO'su Yousef el-Obaidly ise Premier League kulüplerinin başkanlarına gönderdiği mektupta, Suudi Arabistan'ın lig maçlarını yasa dışı şekilde yayınlayan beoutQ platformuna izin verdiğine dikkati çekti.

Obaidly, Premier Lig Başkanı Richard Masters'a yazdığı mektupta ise Newcastle United'ın satın alınmasına ilişkin haberlere atıfta bulunarak, "Premier Lig'in, tüm yöneticileri dahil kulübün potansiyel alıcısını tam olarak araştırmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Burada Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ve (devralmaya) dahil olan veya bir şekilde finansman sağlayan diğer Suudi Arabistan kuruluşlarının görevlileri ve temsilcileri araştırılmalı." ifadesini kullandı.

BeIN CEO'su taleplerinin, "tamamen Suudi Arabistan'ın lig ve üye kulüplerin fikri mülkiyet haklarını geçmişte çalmasına ve şu anda da buna devam etmesine dayandığını" ifade etti.

Muhammed bin Selman'ın başkanlık ettiği Kamu Yatırım Fonu, kulübün mevcut sahibi Mike Ashley'e 300 milyon sterlin teklifte bulunmuştu. Satışın onaylanması durumunda Suudi grup, kulübün yüzde 80'ine sahip olacak.

Kaynak: AA

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