Suudi Arabistan'ın Necran eyaleti sel sularına teslim oldu
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Suudi Arabistan'ın Necran eyaleti sel sularına teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

- Suudi Arabistan'ın Necran eyaleti sel sularına teslim oldu Suudi Arabistan'ın Necran eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu.

- Suudi Arabistan'ın Necran eyaleti sel sularına teslim oldu

RİYAD - Suudi Arabistan'ın Necran eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Sel sularına teslim olan Necran'da hayat durma noktasına geldi.

Suudi Arabistan'ın Necran eyaletinde etkili olan sağanak yağışlar sel felaketine neden oldu. Necran'ın bazı bölgelerinde maddi hasara neden olan sel felaketinde çok sayıda araç sular altında mahsur kaldı. Yaşamın durma noktasına geldiği eyalette sel suları, ağaçların devrilmesine ve bazı evlerin ise çökmesine de neden oldu. Necran Sivil Savunma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için felaketten etkilenen bölgelere kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi. Yetkililer, şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Öte yandan Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, daha önce Necran'da dolu yağışı ve toz fırtınası ile birlikte orta ve şiddetli yağmur uyarısı yapmıştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Suudi Arabistan'ın Necran eyaleti sel sularına teslim oldu
Suudi Arabistan'ın Necran eyaleti sel sularına teslim oldu
Suudi Arabistan'ın Necran eyaleti sel sularına teslim oldu
Suudi Arabistan'ın Necran eyaleti sel sularına teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

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