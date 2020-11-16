Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği saldırganının, terör güdüsüyle hareket ettiği açıklandı
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Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği saldırganının, terör güdüsüyle hareket ettiği açıklandı

16.11.2020 23:35 | Son Güncelleme: 16.11.2020 23:38
Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği saldırganının, terör güdüsüyle hareket ettiği açıklandı

Hollanda Savcılığından yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğine saldıran kişinin terör saikiyle hareket ettiği belirtildi.

Hollanda Savcılığından yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğine saldıran kişinin terör saikiyle hareket ettiği belirtildi.

Açıklama, terör amacının şüphelinin isteklerini Büyükelçiliğe zorla dayatmasından kaynaklandığı bildirildi.

Şüpheli hakkında ayrıca cinayete teşebbüs, adam öldürme ve uluslararası koruma altındaki binalara saldırma gibi suçlardan soruşturma yürütülüyor.

Daha önce de büyükelçiliğe zarar verdiği için ceza alan 40 yaşındaki şüphelinin 14 gün daha gözaltında tutulacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın Lahey'de bulunan büyükelçilik binasına 12 Kasım sabahı silahlı saldırı düzenlenmişti.

Büyükelçilik binasının ön cephesinde ve pencerelerinde en az 20 kurşun izi ve yerde onlarca mermi kovanı bulunurken, Hollanda polisi kimliği açıklanmayan bir şüphelinin aynı gün yakalandığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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