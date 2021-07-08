Suudi Arabistan'ın komşularına ithalat imtiyazını kaldırması "BAE'nin aleyhinde bir adım" olarak yorumlandı

Suudi Arabistan yönetiminin Körfez ülkelerine sağladığı gümrük imtiyazını kısmen kaldırması, Arap basınına son günlerde petrol üretimi konusunda anlaşamadığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) karşı atılan bir adım olarak yansıdı.

Suudi Arabistan yönetiminin Körfez ülkelerine sağladığı gümrük imtiyazını kısmen kaldırması, Arap basınına son günlerde petrol üretimi konusunda anlaşamadığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) karşı atılan bir adım olarak yansıdı.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulunun birkaç gün önce resmi gazetede yayımlanan kararında, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Umman Sultanlığı ve Katar'ı kapsayan Körfez ülkelerindeki serbest bölgelerde üretilen ürünlerin "yerli ürün sayılmayacağı" belirtildi.

Körfez ülkelerinin serbest bölgelerinde üretilen veya İsrail menşeli katkı madde içeren ürünlerini imtiyaz listesinden çıkaran karar, ayrıca yüzde 25'in altında yerli işçi istihdam eden şirketlerin ürünlerini de Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) gümrük muafiyeti anlaşmasının dışında tuttuğu aktarıldı.

Riyad hükümetinin kararı, İsrail menşeli katkı madde içeren ürünlerin yanı sıra üretici firmanın tümüyle veya kısmen İsrailli yatırımcılara ait ürünler ile Arapların İsrail'e karşı boykot ettiği firmalara ait ürünleri de kapsıyor.

Körfez bölgesinde İsrail ile ilişkilerini düzelten ülkelerin BAE ve Bahreyn olduğuna dikkati çeken Arap basını ise Suudi Arabistan'ın söz konusu kararını, ekonomisinin ana unsurlarından birini oluşturan serbest bölgelere sahip BAE'ye karşı bir adım olarak yorumladı.

Bu kapsamda, Lübnan merkezli el-Ahbar gazetesi, söz konusu kararı, "Suudi Arabistan'ın kararları BAE'den ithalatı hedef alıyor" başlığıyla okurlarını servis etti.

"Al-khaleej online" internet sitesi de "Suudi Arabistan'dan BAE'yi hedef alan karar" başlığıyla geçtiği haberinde, Riyad makamlarının bu kararla ekonomisini büyütmeyi ve yabancı yatırımcıları çekmeye çalıştığına işaret etti.

"Al-khabar al-Yemeni" haber portalında da gelişmeyi, "Suudi Arabistan, gümrüklere tabi tuttuğu BAE'nin ekonomisini hedef alıyor" başlığıyla haberleştirdi.

BAE'nin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) toplantılarında Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini düşüren anlaşmayı Nisan 2022'den yıl sonuna kadar uzatma yönündeki önerisine karşı çıkması nedeniyle Riyad ile Abu Dabi arasında anlaşmazlık ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi