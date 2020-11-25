Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki petrol tankerine bombalı saldırı

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında bulunan Malta bandıralı bir petrol tankerine bombalı saldırı düzenlendi. Tankerde hasar oluştuğu belirtilirken saldırıya ilişkin Suudi Arabistan ya da Yemen'deki Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.