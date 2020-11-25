Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki petrol tankerine bombalı saldırı
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Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki petrol tankerine bombalı saldırı

25.11.2020 17:25 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:44
Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki petrol tankerine bombalı saldırı

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında bulunan Malta bandıralı bir petrol tankerine bombalı saldırı düzenlendi. Tankerde hasar oluştuğu belirtilirken saldırıya ilişkin Suudi Arabistan ya da Yemen'deki Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırı yakınlarındaki Eş-Şakik kentinin Kızıldeniz kıyısındaki Malta bandıralı MT Agrari adlı gemiye saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu, tankerde hasar oluştuğu kaydedildi. Saldırıya ilişkin Suudi Arabistan ya da Yemen'deki Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

Haber Yorumları (1)
CİMBOMLU: simdi anlasildi neden zam geldigini.
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