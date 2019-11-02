Suudi Arabistan'ın iki askeri Yemen sınırında öldürüldü

02.11.2019 16:52

Suudi Arabistan, Yemen sınırında iki askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, Yemen sınırında görev yapan Suudi Arabistan Kara Kuvvetlerinden iki çavuş Cazan bölgesinde öldürüldü.

Askerlerin nasıl ve ne zaman öldürüldüğüne dair bilgi verilmedi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yaparak Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen Hükümeti'nin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine havadan düzenledikleri füze saldırılarının yanı sıra zaman zaman sınırdan sızarak Suudi Arabistan birliklerini hedef alıyor.

Kaynak: AA