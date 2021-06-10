Suudi Arabistan'ın Gizemli "Mustatil" Anıtları

Suudi Arabistan'da Krallık Arkeoloji Merkezi (AAKSAU) ile Kraliyet Araştırma Komisyonu'nun başlattığı çalışmalar ile daha önce benzeri görülmemiş muhteşem bir tarih belgeleniyor.

Suudi Arabistan'da Krallık Arkeoloji Merkezi (AAKSAU) ile Kraliyet Araştırma Komisyonu'nun başlattığı çalışmalar ile daha önce benzeri görülmemiş muhteşem bir tarih belgeleniyor.

Suudi Arabistan'da yıllardır sessiz sedasız incelenen tarihi taşlar bilim adamları tarafından gelişen teknoloji sayesinde havadan da incelemeye alındı.

Stone Henge ve Mısır'daki piramitlerden daha eski bu taş yapılara mustatil diyorlar. Arapça'da mustatil kelimesi dikdörtgen anlamına geliyor. Ülkenin kuzey batısındaki binden fazla sayıda mustatili inceleyen bilim adamları kimilerinin küçük kimilerininse yüzlerce metre uzunlukta olduğunu ancak bir metre kadar yüksekliği geçmediklerinden bazı bölümlerin kum altında gömülü olduğunu söylüyorlar.

KİM BİLİR NE ÇIKACAK?

İçlerine büyükbaş hayvan boynuzu yerleştirilmiş bu taş yapıların büyük ihtimalle dini törenlerde kullanıldığı tahmin ediliyor. Günümüzde rastlanan en eski taş anıtlar listesine eklenen bu yapılar Dünya tarihinde sadece en eski değil en geniş tören alanı olarak da yerini aldı. Kim bilir bu taşların altından daha ne deliller çıkacak, hızla yıpranan gezegenimizde o devirlerde yaşananlara dair.

Kaynak: Space Mag Türkiye