Suudi Arabistan'ın Gizemli "Mustatil" Anıtları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suudi Arabistan'ın Gizemli "Mustatil" Anıtları

Suudi Arabistan'ın Gizemli 'Mustatil' Anıtları
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Suudi Arabistan'da Krallık Arkeoloji Merkezi (AAKSAU) ile Kraliyet Araştırma Komisyonu'nun başlattığı çalışmalar ile daha önce benzeri görülmemiş muhteşem bir tarih belgeleniyor.

Suudi Arabistan'da Krallık Arkeoloji Merkezi (AAKSAU) ile Kraliyet Araştırma Komisyonu'nun başlattığı çalışmalar ile daha önce benzeri görülmemiş muhteşem bir tarih belgeleniyor.

Suudi Arabistan'da yıllardır sessiz sedasız incelenen tarihi taşlar bilim adamları tarafından gelişen teknoloji sayesinde havadan da incelemeye alındı.

Şaşırtan mustatilin altında ne var?

Stone Henge ve Mısır'daki piramitlerden daha eski bu taş yapılara mustatil diyorlar. Arapça'da mustatil kelimesi dikdörtgen anlamına geliyor. Ülkenin kuzey batısındaki binden fazla sayıda mustatili inceleyen bilim adamları kimilerinin küçük kimilerininse yüzlerce metre uzunlukta olduğunu ancak bir metre kadar yüksekliği geçmediklerinden bazı bölümlerin kum altında gömülü olduğunu söylüyorlar.

KİM BİLİR NE ÇIKACAK?

İçlerine büyükbaş hayvan boynuzu yerleştirilmiş bu taş yapıların büyük ihtimalle dini törenlerde kullanıldığı tahmin ediliyor. Günümüzde rastlanan en eski taş anıtlar listesine eklenen bu yapılar Dünya tarihinde sadece en eski değil en geniş tören alanı olarak da yerini aldı. Kim bilir bu taşların altından daha ne deliller çıkacak, hızla yıpranan gezegenimizde o devirlerde yaşananlara dair.

Kaynak: Space Mag Türkiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hasibe Eren Selçuk Balcı Şeyma Subaşı Rahşan Gülşan
Spor Burak Yılmaz Ergin Ataman Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suudi Arabistan'ın Gizemli "Mustatil" Anıtları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 20:44:41. #1.15#

title