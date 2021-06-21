Suudi Arabistan'ın Doha Büyükelçisi, Katar Dışişleri Bakanı'na güven mektubunu sundu
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Suudi Arabistan'ın Doha Büyükelçisi, Katar Dışişleri Bakanı'na güven mektubunu sundu

Suudi Arabistan'ın Doha Büyükelçisi, Katar Dışişleri Bakanı'na güven mektubunu sundu
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan'ın Doha Büyükelçisi Mansur bin Halid bin Ferhan Al Suud'un, güven mektubunu Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye sunduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Doha Büyükelçisi Mansur bin Halid bin Ferhan Al Suud'un, güven mektubunu Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye sunduğu belirtildi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Al Sani tarafından kabul edilen yeni Büyükelçi Al Suud, güven mektubunu sundu.

Katar Dışişleri Bakanı görüşmede, Al Suud'a görevinde başarılar diledi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü iş birliği düzeyine yükselmesi için kendisine her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

İki ülke arasında yaklaşık 4 yıl süren diplomatik krizin ardından Suudi Arabistan ilk defa Katar'a büyükelçi göndermiş oldu.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. KİK Zirvesiyle çözüme kavuşmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Krizin sona ermesinin ardından, iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler başlamış, kara, hava ve deniz sınırları açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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