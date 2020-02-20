Suudi Arabistan'ın doğusunu çekirgeler bastı
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Suudi Arabistan'ın doğusunu çekirgeler bastı

Suudi Arabistan'nın doğusundaki Kubar ve Damam kentlerini çekirgeler bastı.

20.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:28
Suudi Arabistan'ın doğusunu çekirgeler bastı

'nın doğusundaki Kubar ve Damam kentlerini çekirgeler bastı.

Suudi Arabistan'nın doğusundaki Kubar ve Damam kentlerini çekirgeler bastı. Yerel kaynaklar, bu kentlerin milyonlarca çekirgenin istilasına uğradığını belirtti. Halk, duruma müdahale edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

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: Suudi Arabistan'ın doğusunu çekirgeler bastı
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