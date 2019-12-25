Suudi Arabistan'ın doğusunda çatışma: 2 ölü

25.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:08

Suudi Arabistan'ın doğusunda emniyet güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Suudi Arabistan'ın El-Ahbariyye televizyonunun haberine göre, ülkenin doğusundaki Demmam kentinde "aranan bir grup terörist" ile emniyet güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucu silahlı 2 kişi öldürüldü.

Çatışmaya ilişkin kısa bir görüntünün de yayımlandığı haberde daha fazla bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan makamları konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: AA