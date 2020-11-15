Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Cubeyr: "Alman silahlarına ihtiyacımız yok"
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Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Cubeyr: "Alman silahlarına ihtiyacımız yok"

15.11.2020 22:33 | Son Güncelleme: 15.11.2020 22:36
Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Cubeyr:

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin Alman silahlarına ihtiyaç duymadığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin Alman silahlarına ihtiyaç duymadığını söyledi.

Cubeyr, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Almanya'nın ülkesine yönelik uyguladığı silah ihracat yasağını "yanlış" ve "mantıksız" olarak nitelendirdi.

Suudi-Arabistan'ın silahları bir dizi başka ülkeden alabileceğini ifade eden Adil el-Cubeyr, "Alman silahlarına ihtiyacımız yok" şeklinde konuştu.

Cubeyr, Almanya'nın bu yöndeki kararına saygı duyduklarını belirterek, "Belirli bir ülke silah satmamayı tercih ediyorsa, bu o ülkenin kararıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Kasım 2018'de Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alan Alman hükümeti, bu kararı en son 31 Mart'tan 31 Aralık 2020'ye uzatmıştı.

Öte yandan, iktidardaki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan koalisyon protokolünde, "Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz" maddesi yer alıyor.

Alman hükümeti, Suudi Arabistan'a uygulanan silah ihracat yasağının 31 Aralık'tan sonra devam edip etmeyeceğine önümüzdeki haftalarda karar vermesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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