Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait tankerde patlama

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait tankerde patlama

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.

11.10.2019 09:02
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait tankerde patlama

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın ardından tankerden denize sızıntı olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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