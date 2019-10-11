Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.
11.10.2019 08:46
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.
Kaynak: AA
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.
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