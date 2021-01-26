Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad semalarında patlama meydana geldi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad semalarında bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad semalarında bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Riyad'da meydana gelen patlama kentin birçok yerinden duyuldu.

Sosyal medya kullanıcıları havada etkisiz hale getirilen balistik bir füzenin görüntülerini paylaşırken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonundan Muhammed Halid el- Yahya ise Twitter hesabından ülkenin hava savunma sistemlerinin Riyad'ı hedef alan bir füzeyi durdurduğu ve olayın 12: 52'de gerçekleştiğini duyurdu.

Yemen'deki Husiler de henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İran'ın desteklediği Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik roket, balistik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlerken, bu operasyonların Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin saldırılarına cevap olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak