Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad semalarında patlama meydana geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad semalarında patlama meydana geldi

26.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:40
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad semalarında patlama meydana geldi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad semalarında bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad semalarında bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Riyad'da meydana gelen patlama kentin birçok yerinden duyuldu.

Sosyal medya kullanıcıları havada etkisiz hale getirilen balistik bir füzenin görüntülerini paylaşırken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonundan Muhammed Halid el- Yahya ise Twitter hesabından ülkenin hava savunma sistemlerinin Riyad'ı hedef alan bir füzeyi durdurduğu ve olayın 12: 52'de gerçekleştiğini duyurdu.

Yemen'deki Husiler de henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İran'ın desteklediği Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik roket, balistik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlerken, bu operasyonların Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin saldırılarına cevap olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İtfaiye Kayserispor Cumhurbaşkanı Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad semalarında patlama meydana geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 16:08:11. #1.15#
title