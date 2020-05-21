Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları son 5 yılda 270 milyar doları geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları son 5 yılda 270 milyar doları geçti

Suudi Arabistan'ın ortak bir güç oluşturarak, Yemen'deki savaşa dahil olmasıyla birlikte son 5 yıldaki askeri harcamalarının, eğitim ve sağlık sektöründeki harcamalarının üstüne çıkarak 270 milyar doları geçtiği belirtiliyor.

Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları son 5 yılda 270 milyar doları geçti
21.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:58

Suudi Arabistan'ın ortak bir güç oluşturarak, Yemen'deki savaşa dahil olmasıyla birlikte son 5 yıldaki askeri harcamalarının, eğitim ve sağlık sektöründeki harcamalarının üstüne çıkarak 270 milyar doları geçtiği belirtiliyor.

Ülkede son 5 yıldaki askeri harcamalar 273 milyar doları bulurken bu miktarın da devlet giderlerinin yüzde 20,9'unu oluşturduğu ifade ediliyor.

Eğitim harcamaları 271 milyar dolarla devletin toplam harcamalarının yüzde 20,7'sini, sağlık harcamaları ise 202 milyar dolarla genel harcamaların yüzde 15,4'ünü oluşturuyor.

ABD, özellikle Donald Trump'ın Ocak 2017'de göreve gelmesinden bu yana Suudi Arabistan'ın ana silah tedarikçisi olarak görülüyor.

Trump, ilk yurt dışı ziyaretini Mayıs 2017'de Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi ve burada iki ülke arasında silah anlaşması imzalandı.

110 milyar dolarlık anlaşma ayrıca Suudi Arabistan'ın, ABD'nin farklı sektörlerinde 10 yıl boyunca yapacağı ve bir milyon ABD'liye istihdam alanı açacak toplam 470 milyar dolarlık yatırımı da kapsıyor.

Askeri harcama bütçesi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 26 Mart 2015'ten bu yana Yemen'de İran destekli Husilere operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Bu anlamda askeri harcamaları artan Suudi Arabistan, son iki yılda bu konuda biraz geri adım attı. 2019 yılında 51 milyar dolar olan askeri harcama bütçesini bu yıl 48,5 milyar dolara düşürdü.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığının açıkladığı 2020 bütçesine göre, askeri harcamalara ayrılan bütçe eğitimden sonra ikinci sırada yer aldı.

Ülkede yılın ilk çeyreğinin bütçesinin yüzde 23,5'inden fazlasını teşkil eden 14,2 milyar doları askeri alanda harcandı ve böylece bu dönemde en büyük harcama askeri alanda yapılmış oldu.

Silah ithalatı

Suudi Arabistan'ın koalisyon güçleri bünyesinde Yemen'de operasyonlara katılmaya başladığı 2015'ten itibaren silah ithalatı 17,69 milyar doları buldu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) küresel askeri harcamalar raporuna göre, Suudi Arabistan'ın silah ithalatı bu dönemde yüzde 8,7 arttı. 2015'te 3,38 milyar dolar olan silah ithalatı, 2019'da 3,67 milyar dolara yükseldi.

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Suudi Arabistan ABD'den söz konusu sürede (2015-2019) 13,1 milyar dolar silah ithalatı yaptı ve bu meblağ 5 yıllık ithalatın yüzde 73,5'ini oluşturuyor.

Suudi Arabistan, özellikle Trump'ın göreve başlamasından sonra ABD'nin bölgedeki en yakın müttefiklerinden biri oldu.

SIPRI'ye göre, Suudi Arabistan, 2019'da 61,9 milyar dolar askeri harcamayla küresel askeri harcamalarda dünyada 5'inci sırada yer aldı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, petrol üretiminde ise 3'üncü sırada yer alıyor ve bu nedenle 2014'ün ortasından bu yana gelirleri zarar görüyor, 2020'nin ilk çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ham petrolün üçte iki değer kaybetmesiyle zarar daha da derinleşti.

Suudi Arabistan, 18 Mayıs'ta, Kovid-19 nedeniyle petrol fiyatlarının düşmesi üzerine gelirlerinin azalması sonucu son zamanlarda uygulamaya koyduğu tasarruf politikaları çerçevesinde haziran ayından itibaren vatandaşlarına ödediği hayat pahalılığı destek ödemelerini durdurma kararı aldı.

Karar çerçevesinde beklenen bütçe açığını azaltmak için katma değer vergisi de Temmuz 2020'den itibaren yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarıldı.

Suudi Arabistan'ın silah aldığı ülkeler

Suudi Arabistan; ABD, İngiltere, Fransa, İspanya, Kanada, Almanya, İtalya başta olmak üzere 20'den fazla ülkeden silah ithal ediyor.

Söz konusu dönemde 2,22 milyar dolar tutarında silah satışıyla yüzde 12,6'lık payı alan İngiltere, ABD'den sonra Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci silah tedarikçisi durumunda.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti Haber
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haber
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti, 972 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti, 972 yeni vaka tespit edildi
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Şarkıcı Merve Özbey 'Çocuk yapın da görelim' diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?
Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim...
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Mustafa Varank Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu Türkan Şoray Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Kadın Bakan Futbol
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları son 5 yılda 270 milyar doları geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 14:58:09. #1.14#
title