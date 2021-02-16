Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'nı hedef alan Husilere ait bir İHA imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı'na gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye kanalında yer alan yazılı açıklamasında, Yemen'de hükümete karşı savaşan Husi milislerinin, İran Devrim Muhafızları generallerinin planlamasıyla sivilleri ve yerleşim birimlerini hedef almayı artırdığı ifade edildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan Husilere ait patlayıcı yüklü bir İHA'nın imha edilmesi sonucu çevreye şarapnel parçalarının dağıldığı, olayda can kaybı ya da hasar meydana gelmediği belirtildi.

Husiler veya Tahran yönetiminden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler dün Suudi Arabistan'ın Cidde ve Abha havalimanlarını İHA'larla hedef aldıklarını duyurmuştu.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak