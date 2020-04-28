Suudi Arabistan ilk kez Ukrayna'dan buğday ithal edecek
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Suudi Arabistan ilk kez Ukrayna'dan buğday ithal edecek

Suudi Arabistan ilk kez Ukrayna'dan buğday ithal edecek.

Suudi Arabistan ilk kez Ukrayna'dan buğday ithal edecek
28.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:26

Suudi Arabistan ilk kez Ukrayna'dan buğday ithal edecek. Ukrayna, Eylül ayında Suudi Arabistan'a 60 bin ton buğday teslim edecek.

Suudi Arabistan, tahıl cenneti Ukrayna'dan ilk defa buğday satın aldı. Suudi Arabistan ve Ukrayna arasında yapılan anlaşmaya göre, Ukraynalı ilgili şirketler, Suudi Arabistan'a Eylül ayında 60 bin ton buğday teslim edecek. Yapılan buğday anlaşması Suudi Arabistan ve Ukrayna arasında bir ilk oldu. Suudi Arabistan Devlet Tahıl Kurumu (SAGO) Ukrayna'dan önce kendi buğday ihtiyacını ABD ve Avrupa ülkelerinden karşılıyordu.

Öte yandan uzmanlara göre, Ukrayna'da bu sene yağmur ve kar yağmaması sebebiyle verimin istenilen seviyede olmayacağı, bunun da fiyatlara büyük etki edeceği ifade ediliyor. - KİEV

Kaynak: İHA

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