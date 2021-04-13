Suudi Arabistan ile Yemen elektrik krizinin çözümü için anlaşmaya vardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suudi Arabistan ile Yemen elektrik krizinin çözümü için anlaşmaya vardı

Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan ile Yemen elektrik krizinin çözümü için anlaşmaya vardı

Suudi Arabistan ve Yemen arasında Yemen'in birçok ilinde yaşanan elektrik kesintilerinin önlenmesine yönelik 80 elektrik santralinde kullanılacak petrolün temin edilmesi için anlaşma imzalandı.

Suudi Arabistan ve Yemen arasında Yemen'in birçok ilinde yaşanan elektrik kesintilerinin önlenmesine yönelik 80 elektrik santralinde kullanılacak petrolün temin edilmesi için anlaşma imzalandı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ile Yemen Enerji ve Elektrik Bakanı Enver Kelşet Yemen'de elektrik santrallerinin çalışmasında kullanılacak petrolün teminine yönelik anlaşma için Riyad'da bir araya geldi.

Anlaşmaya göre, Suudi Arabistan, Yemen'de 80 elektrik santralinde kullanılmak üzere 422 milyon dolar değerinde çeşitli petrol ürününü hibe edecek.

Yemen Enerji ve Elektrik Bakanı Kelşet, söz konusu hibenin temel amacının Yemenlilerin evlerinin aydınlatılması ve bu hizmeti Yemen halkına yeniden kazandırmak olduğunu dile getirdi.

Habere göre ayrıca, söz konusu hibe Suudi Arabistan'ın Yemen için daha önce 4,2 milyar dolar değerinde yaptığı hibelerin devamı niteliğinde.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA, 31 Mart'ta, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile telefon görüşmesi yaptığını ve Yemen'in birçok vilayetindeki elektrik istasyonlarının çalıştırılması ve ülkenin imarı ve kalkınması için Suudi Arabistan'ın hazırladığı programdan 422 milyon dolarlık çeşitli petrol ürünlerinin hibe edildiğini aktardığı belirtilmişti.

Yemen'in birçok vilayetinde elektrik santrallerinde kullanılan dizel yakıtın tükenmesi nedeniyle sık sık elektrik kesintisi yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Meral Akşener Vladimir Putin Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Caner Erkin Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan ile Yemen elektrik krizinin çözümü için anlaşmaya vardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 23:59:57. #1.15#
title