Suudi Arabistan ile Yemen elektrik krizinin çözümü için anlaşmaya vardı

Suudi Arabistan ve Yemen arasında Yemen'in birçok ilinde yaşanan elektrik kesintilerinin önlenmesine yönelik 80 elektrik santralinde kullanılacak petrolün temin edilmesi için anlaşma imzalandı.

Suudi Arabistan ve Yemen arasında Yemen'in birçok ilinde yaşanan elektrik kesintilerinin önlenmesine yönelik 80 elektrik santralinde kullanılacak petrolün temin edilmesi için anlaşma imzalandı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ile Yemen Enerji ve Elektrik Bakanı Enver Kelşet Yemen'de elektrik santrallerinin çalışmasında kullanılacak petrolün teminine yönelik anlaşma için Riyad'da bir araya geldi.

Anlaşmaya göre, Suudi Arabistan, Yemen'de 80 elektrik santralinde kullanılmak üzere 422 milyon dolar değerinde çeşitli petrol ürününü hibe edecek.

Yemen Enerji ve Elektrik Bakanı Kelşet, söz konusu hibenin temel amacının Yemenlilerin evlerinin aydınlatılması ve bu hizmeti Yemen halkına yeniden kazandırmak olduğunu dile getirdi.

Habere göre ayrıca, söz konusu hibe Suudi Arabistan'ın Yemen için daha önce 4,2 milyar dolar değerinde yaptığı hibelerin devamı niteliğinde.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA, 31 Mart'ta, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile telefon görüşmesi yaptığını ve Yemen'in birçok vilayetindeki elektrik istasyonlarının çalıştırılması ve ülkenin imarı ve kalkınması için Suudi Arabistan'ın hazırladığı programdan 422 milyon dolarlık çeşitli petrol ürünlerinin hibe edildiğini aktardığı belirtilmişti.

Yemen'in birçok vilayetinde elektrik santrallerinde kullanılan dizel yakıtın tükenmesi nedeniyle sık sık elektrik kesintisi yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz