Suudi Arabistan ile Kanada Arasındaki Diplomatik Gerginlik

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Kanada ile diplomatik kriz yaşayan Suudi Arabistan'a desteğini açıkladı.

UMH tarafından yapılan yazılı açıklamada, "bazı ülkelerin cüretkarlığı ve başka ülkelerin içişlerine karışmasının hatalı olduğu" ifade edildi.

Libya'nın buna benzer politikalar ve ülkenin egemenliğini ihlal eden müdahalelerin acısını çektiği belirtilen açıklamada, "İçişlerine müdahale edilen Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu krizin dostane yollarla çözülmesi çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Kanada'nın tutumunu "içişlerine açık bir müdahale" şeklinde değerlendiren Suudi Arabistan, önceki gün Kanada'nın Riyad Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve bu ülkeyle tüm ticari ilişkileri dondurduğunu duyurmuş, ayrıca Kanada ile eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.

Riyad yönetimi, bu kapsamda aldığı kararlara ek olarak Suudi Arabistan Hava Yollarının, 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracağını duyurmuştu.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ise Suudi Arabistan'ın, büyükelçilerini sınır dışı etmesinden derin endişe duyduklarını belirtmişti.

ABD menşeli yayın kuruluşu Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'ın 2006'dan bu yana Kanada şirketlerindeki yatırımları yaklaşık 6 milyar dolara ulaşıyor.