Suudi Arabistan ile Kanada Arasındaki Diplomatik Gerginlik

Ürdün, Suudi Arabistan'ın iç işlerine karışılmasını reddettiğini açıkladı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın kendi kanunları ile yönetmeliklerini uygulama hakkına sahip olduğunu ve ülkesinin bu konuda Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığını belirtti.

Ülkesinin, devletlerin egemenliğine ve iç işlerine müdahale etmeme ilkesine saygı göstermesi gereken bölgesel ve uluslararası ilişkilere yönelik sabit bir tutuma sahip olduğunu aktaran Guneymat, Suudi Arabistan'ın kendi ulusal güvenliğini koruma konusunda hukuki ve egemenlik hakkı bulunduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'ın halkın beklentilerini gerçekleştirme konusundaki reformlarından övgüyle söz eden Guneymat, ülkesinin, Suudi Arabistan'ın iç işlerine karışılmasını reddettiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Kanada'nın tutumunu "iç işlerine açık ve bariz bir müdahale" şeklinde değerlendiren Suudi Arabistan dün Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve bu ülkeyle tüm ticari ilişkileri dondurduğunu duyurmuş, ayrıca Kanada ile eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.

Riyad yönetimi, bu kapsamda aldığı kararlara ek olarak Suudi Arabistan Hava Yollarının, 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracağını ifade etmişti.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ise Suudi Arabistan'ın, büyükelçilerini sınır dışı etmesinden derin endişe duyduklarını belirtmişti.

ABD menşeli yayın kuruluşu Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'ın 2006'dan bu yana Kanada şirketlerindeki yatırımları, yaklaşık 6 milyar dolara ulaşıyor.