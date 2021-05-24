Suudi Arabistan ile Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Suudi Arabistan ile Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Suudi Arabistan ile Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 7 bin 264'e, Bahreyn'de 841'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 7 bin 264'e, Bahreyn'de 841'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 1157 kişinin enfekte olduğu, 987 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 7 bin 264'e, vakaların 442 bin 71'e, iyileşenlerin de 425 bin 677'ye çıktığı kaydedildi.

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 24 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 3 bin 177 kişinin enfekte olduğu 1548 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ölü sayısının 844'e, vakaların 218 bin 47'ye, iyileşenlerin sayısının da 194 bin 885'e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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