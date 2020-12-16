Suudi Arabistan, "İhvan tehlikesi" konusunda uyarıda bulunmadıkları gerekçesiye 100'ü aşkın imam ve hatibi açığa aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Suudi Arabistan, "İhvan tehlikesi" konusunda uyarıda bulunmadıkları gerekçesiye 100'ü aşkın imam ve hatibi açığa aldı

16.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:49
Suudi Arabistan,

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı, "Müslüman Kardeşler (İhvan) tehlikesi" konusunda uyarıda bulunma talimatlarına uymadıkları gerekçesiyle Mekke ve El-Kasım bölgelerinde 100'den fazla imam ve vaizi açığa aldı.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı, "Müslüman Kardeşler (İhvan) tehlikesi" konusunda uyarıda bulunma talimatlarına uymadıkları gerekçesiyle Mekke ve El-Kasım bölgelerinde 100'den fazla imam ve vaizi açığa aldı.

Suudi Arabistan merkezli el-Vatan gazetesinin Suudi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Mekke-i Mükerreme Bölgesi İslam İşleri Davet ve Rehberlik Genel İdaresi, 100'den fazla imam ve vaizin açığa alınması için İslam İşleri Bakanlığı'na resmi talepte bulundu.

Haberde, söz konusu cezai işlemin İslam İşleri Bakanı Abdullatif Al eş-Şeyh'in Suudi Arabistan'daki tüm imam hatiplere gönderdiği 13 Kasım Cuma günkü hutbede "İhvan'ın zararları konusunda" uyarıda bulunulması yönündeki talimatlara uymadıkları gerekçesi ile uygulandığı aktarıldı.

Haberde kaynağın, "Bakanlığın, devletin bu gruba dair politikasını teyit niteliğindeki, ülkemizin anayasası olan Kur'an ve sünnetin yaklaşımı çerçevesindeki talimatlarına aykırı davrananlara müsamaha göstermeyeceği" şeklindeki sözlerine yer verildi.

El-Şeyh, 12 Kasım'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili kardeşlerim, imamlar ve vaizler. Cuma hutbesinde hepinizin, Müslüman Kardeşler terör örgütüne yönelik uyarılarla ilgili olarak Kıdemli Alimler Konseyi'nin yayınladığı açıklamayı okumanızı ümid ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan'da yönetim yanlısı Kıdemli Alimler Konseyi'nden 10 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "İhvan, İslam'ı temsil etmeyen, sapkın, yöneticilere karşı çıkan, fitne çıkaran, şiddet yanlısı terörist bir gruptur." ifadesi kullanılmıştı.?

Buna karşın İhvan da yaptığı yazılı açıklamada, Teşkilatın terörist değil bilakis bir ıslah ve davet hareketi olduğunu vurgulamıştı.

Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyi'nin söz konusu açıklamasına Arap ve İslam dünyasından da sert tepkiler yükselmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da 2014 yılında İhvan'ı terör örgütleri listesine eklemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

İlgili Haberler

'Dünya Okulu' belgesi alan uluslararası imam hatip lisesi hedef büyüttü
"Dünya Okulu" belgesi alan uluslararası imam hatip lisesi hedef büyüttü
Suudi Arabistan'ı tarihinin en büyük kasırgası vurdu
Suudi Arabistan'ı tarihinin en büyük kasırgası vurdu
Marmarisli balıkçılar sağanak yağış ve fırtına uyarısına karşı tedbirlerini aldı
Marmarisli balıkçılar sağanak yağış ve fırtına uyarısına karşı tedbirlerini aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bülent Turan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Nilgün Belgün Birkan Sokullu Mustafa Sandal
Spor Neymar Burak Yılmaz Ali Palabıyık Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan, "İhvan tehlikesi" konusunda uyarıda bulunmadıkları gerekçesiye 100'ü aşkın imam ve hatibi açığa aldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 13:13:25. #1.14#
title