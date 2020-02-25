: Suudi Arabistan'ı toz fırtınası vurdu

25.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:31

Suudi Arabistan'ın Şakra, Sudayr ve Marat bölgelerini toz fırtınası vurdu.

Suudi Arabistan'ın Şakra, Sudayr ve Marat bölgelerinde toz fırtınası etkili oldu. Görüş mesafesini düşüren fırtına, hayatı felç etti. Yerel kaynaklar, fırtınanın önümüzdeki saatlerde başkent Riyad'ın şehir merkezine ulaşacağını belirtti.

Öte yandan Suudi Meteoroloji ve Çevre Başkanlığı, daha önce ülkenin birkaç bölgesinde şiddetli rüzgar ve toz fırtınasının beklendiğini açıklamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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