Suudi Arabistan'ı toz fırtınası vurdu
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Suudi Arabistan'ı toz fırtınası vurdu

Suudi Arabistan'ın Şakra, Sudayr ve Marat bölgelerini toz fırtınası vurdu.

25.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:58
Suudi Arabistan'ı toz fırtınası vurdu

'ın Şakra, Sudayr ve Marat bölgelerini toz fırtınası vurdu.


Suudi Arabistan'ın Şakra, Sudayr ve Marat bölgelerinde toz fırtınası etkili oldu. Görüş mesafesini düşüren fırtına, hayatı felç etti. Yerel kaynaklar, fırtınanın önümüzdeki saatlerde başkent 'ın şehir merkezine ulaşacağını belirtti.


Öte yandan Suudi Meteoroloji ve Çevre Başkanlığı, daha önce ülkenin birkaç bölgesinde şiddetli rüzgar ve toz fırtınasının beklendiğini açıklamıştı. - RİYAD

Kaynak: İHA

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